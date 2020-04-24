"Моя цель – вернуться в Бельгию": лидер Карпат – об окончании аренды с "зелено-белыми"

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина поделился планами относительно продолжении своей карьеры.

У меня аренда до 30 июня. Эта новость была опубликована в бельгийских СМИ. Однако они ошиблись с числами, до какого дня у Карпат есть возможность выкупить мой контракт.

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Об этом речь не идет, поэтому после аренды в Карпатах, скорее всего, вернусь в Бельгию, поскольку контракт с Антверпеном действителен еще два года. Если будет вариант продолжить карьеру в Украине, рассмотрю его. В то же время, моя цель – вернуться в Бельгию. Уверен, что в моих силах проявить себя там в местном чемпионате", – сказал Назарина в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Назарина выступает в составе львовских Карпат на правах аренды – 22-летний полузащитник принадлежит бельгийскому Антверпену. Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до июля 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро. Ранее появилась информация, что львовяне не планируют выкупать своего лидера и летом он вернется в Бельгию, где попытается закрепиться в первой команде Антверпена. В текущем сезоне Назарина провел за Карпаты 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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