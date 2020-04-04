"У меня есть год": лидер Карпат оценил свои шансы попасть в сборную Украины

Полузащитник львовских Карпат Егор Назарина верит, что своей игрой сможет заинтересовать руководство сборной Украины.

"Мне нужно больше работать над собой, чтобы повысить свой уровень до уровня футболиста, который достоин играть за национальную сборную.

Назарина раскрыл секрет своей результативности в Карпатах

Перенос Евро? Как для болельщика, это больно. Команда заслуженно вышла на Евро и хотелось сыграть на континентальном первенстве. У меня есть год, чтобы обратить внимание тренерского штаба, проявить себя. Я верю в свои силы", – сказал Назарина в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, Назарина выступает в составе львовских Карпат на правах аренды – 22-летний полузащитник принадлежит бельгийскому Антверпену. Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до июля 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро. Ранее появилась информация, что львовяне не планируют выкупать своего лидера и летом он вернется в Бельгию, где попытается закрепиться в первой команде Антверпена.

В текущем сезоне Назарина провел за Карпаты 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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