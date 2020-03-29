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Карпаты отказались выкупать своего лидера – он вернется в Европу

11:50 150 Читати українською
Карпаты отказались выкупать своего лидера – он вернется в Европу
Егор Назарина / ФК Карпаты

Один из ключевых игроков "зелено-белых", скорее всего, покинет львовскую команду.

Руководство львовских Карпатах не будет выкупать у бельгийского Антверпена трансферные права на Егора Назарину, сообщает издание Voetbalkrant.

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22-летний полузащитник в этом сезоне выступает за "зелено-белых" и стал одним из ключевых игроков команды Романа Санжара. Ожидается, что летом Назарина вернется в Бельгию, где может получить шанс закрепиться в первой команде Антверпена. Контракт украинца с бельгийским клубом рассчитан до июля 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тыс евро.

В текущем сезоне Назарина провел за Карпаты 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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