"Те, що гра проти колишньої команди – неважливо. Гра була за 3 очки, все. На жаль, мій дебют не вдався.

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Наскільки вплинув швидкий гол суперника? Ніяк не вплинув. У Зорі дуже багато молодих гравців. Команда змінилася. Звісно, мені потрібен час, щоб організувати всі процеси в команді. Поразка – це не дуже добре. Але я побачив команду, яка прагне грати у той футбол, у який прагну грати я. Сподіваюся, що результати попереду.

Футболістам казав у перерві, що потрібно додати у русі м'яча, ввімкнути швидкість. Було 2 моменти – не забили. Якби забили один, то може б й забили третій.

По грі – не програли. У першому таймі штанга, удар Венделла головою – було б мінімум 2:2. Це футбол", – сказав Кривенцов у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, після 7-ми турів Зоря з 5-ма очками опустилась на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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