Бывший игрок Ромы, Интера и Ньюкасла Давиде Сантон сообщил, что проблемы со здоровьем заставляют его завершить с футболом.

"Я вынужден повесить бутсы на гвоздь. Это не потому, что у меня не было предложений от других клубов, а потому, что я больше не выдерживаю после стольких повреждений. Не хотел этого делать, но должен.

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У меня бесконечные тесты и консультации, но ничего не поделаешь. Я могу ходить, однако этого мало, чтобы быть профессиональным спортсменом. Если продолжу заниматься, есть риск, что понадобятся протезы.

Левого колена просто нет. Это останавливает меня. Как только я хоть немного напрягаю правое колено, которое оперировали трижды, в котором удаляли хрящ, весь мениск, то оно напухает, его невозможно сгибать", – цитирует Сантона TMW .

Заметим, 31-летний итальянец является воспитанником Интера, за который провел 110 матчей и с которым даже выиграл Лигу чемпионов 20029/10. Также Давид успел поиграть за Чезену, Ньюкасл и Рому (последние четыре года).

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