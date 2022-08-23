Бывший хавбек Шахтера и ряда бразильских клубов Жадсон решил повесить бутсы на гвоздь в 38 лет.

"Ранее я покинул Виторию и, посоветовавшись с женой и детьми, решил завершить карьеру. Думаю, что это были замечательные годы, достижения, возможности познакомиться с важными людьми.

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Я просто хочу поблагодарить Бога, мою семью, всех, кто участвовал в моей карьере. Теперь я вышел на пенсию. Сегодня я веду свой бизнес в Куритибе и Лондрине, у меня другой фокус", – цитирует Жадсона ESPN.

Напомним, бразилец выступал за Шахтер с 2005 по 2012 годы и стал автором решающего гола в финале Кубка УЕФА – единственного еврокубка в истории донецкой команды. Также Жадсон забил первый гол в истории Донбасс Арены. На родине хавбек защищал цвета Атлетико Паранаэнсе, Сан-Паулу, Коринтианса, Аваи и Витории.

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