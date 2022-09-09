Колишній гравець Роми, Інтера та Ньюкасла Давіде Сантон повідомив, що проблеми зі здоров'ям змушують його остаточно завершити з футболом.

"Я змушений повісити бутси на цвях. Це не тому, що у мене не було пропозицій від інших клубів, а тому, що я більше не витримую після стількох пошкоджень. Не хотів цього робити, але мушу.

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У мене нескінченні тести й консультації, але нічого не зробиш. Я можу ходити, проте цього замало, щоб бути професіональним спортсменом. Якщо продовжу займатись, є ризик, що знадобляться протези. Моїх колін просто більше немає.

Лівого коліна просто немає. Це зупиняє мене. Як тільки я хоч трішки напружую праве коліно, яке оперували тричі, у якому видаляли хрящ, увесь меніск, то воно напухає, його неможливо згинати", – цитує Сантона TMW.

Зауважимо, 31-річний італієць є вихованцем Інтера, за який провів 110 матчів і з яким навіть виграв Лігу чемпіонів 2009/10. Також Давіде встиг пограти за Чезену, Ньюкасл та Рому (останні чотири роки).

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