"Моей жене очень нравилось в Донецке. Даже больше, чем во Львове. Удивило то, что почти нигде не слышали украинского языка. Тогда это было что-то нереальное. Тогда только один лицей был украиноязычный и клуб помог мне устроить туда сына.

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В то время мои дети не изучали русский. Им было трудно, даже на улицу не хотели выходить, потому что не понимали других детей. Уже перед выездом жена немножко подтянули их уровень, чтобы они понимали элементарные вещи.

Но со временем, знаете, как дети быстро подхватывают, все быстро нормализовалось. Лично я, когда переехал в Донецк, то перестроился на русский. Тогда никто украинском не общался там. Доходило до того, что когда прилетал во Львов, продолжал говорить по-русски, а дружина толкала меня сбоку в магазине", – сказал Чижевский в комментарии Stargorod Sport.

Напомним, Александр Чижевский выступал за Шахтер в 1999, однако не сумел стать игроком основы. За основную команду "горняков" в чемпионате он провел лишь 9 матчей.

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