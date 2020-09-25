"Моїй дружині дуже подобалось в Донецьку. Навіть більше, ніж у Львові. Здивувало те, що майже ніде не чули української мови. Тоді це було щось нереальне. Тоді лише один ліцей був україномовний і клуб допоміг мені влаштувати туди сина.

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В той час мої діти не вивчали російської. Їм було важко, навіть на вулицю не хотіли виходити, бо не розуміли інших дітей. Вже перед виїздом дружина трошки підтягнула їхній рівень, щоб вони розуміли елементарні речі.

Але з часом, знаєте, як то діти швидко підхоплюють, все швидко нормалізувалось. Особисто я, коли переїхав у Донецьк, то перелаштувався на російську. Тоді ніхто українською не спілкувався там. Доходило до того, що коли прилітав до Львова, то продовжував говорити російською, а дружина штовхала мене збоку в магазині", – сказав Чижевський у коментарі Stargorod Sport.

Нагадаємо, Олександр Чижевський виступав за Шахтар у 1999, проте не зумів стати гравцем основи. За основну команду "гірників" у чемпіонаті він провів лише 9 поєдинків.

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