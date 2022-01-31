"Ця ситуація у футбольній практиці не нова. Зазначу, що поки тренер має контракт з одним футбольним клубом, він технічно не може бути заявлений за інший клуб. Таке поєднання посад тренером у футболі – неприпустиме. Допустиме лише суміщення посад у збірній, але лише за згодою з клубом-роботодавцем. Порушення прав людини на роботу? У цьому випадку тренер вже має роботу, але обмежений у праві зміни місця роботи, оскільки має терміновий трудовий договір з клубом.

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В актуальній версії регламенту ФІФА щодо статусу та трансферу гравців існує таке поняття, як "аб'юзивна поведінка" (п. 2 ст. 14 RSTP). Це дії однієї зі сторін контракту, які, по суті, законні, але все ж таки негативно впливають на інтереси іншої сторони. Наприклад, як переведення гравця до молодіжної команди клубу з метою продовження з ним контракту. У цьому випадку гравець перебуває в ущемленному стані, оскільки не прогресує у професіональному плані. Це дає йому право розірвати договір в односторонньому порядку за дотримання процедури попереднього повідомлення клубу.

Практика органів футбольного правосуддя така, що у клубі може бути лише головний тренер. І це також є підставою для розірвання контракту та виплати компенсації в повному обсязі. Згадаймо спор київського Арсеналу з тренером Сергієм Літовченком, на місце якого було запрошено італійця Раванеллі. Ми представляли інтереси Літовченка, і нам вдалося довести, що має місце порушення його прав, у тому числі й з цієї причини.

У випадку із ситуацією Шевченка, мені складно сказати, чи є поведінка Дженоа "аб'юзивною" і неправомірною. На ситуацію можуть впливати багато факторів. Наприклад, замість посади головного тренера українцю могли запропонувати альтернативне місце у клубі. Можуть бути й інші тонкощі. Невдячна справа – і прогнозувати результат можливого ​​судового спори. Дуже багато залежить від умов трудового договору, поведінки сторін та інших факторів, які нам не відомі", – зазначив Скоропашкін у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, у Шевченка залишився контракт з Дженоа до літа 2024-го, який дозволяє заробити понад 6 млн євро. Українець має знайти компроміс щодо суми компенсації за достроковий розрив або сидіти без роботи ще 2,5 роки.

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