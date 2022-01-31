Эпопея с возможным назначением Андрея Шевченко на должность наставника сборной Польши завершилась – Польский футбольный союз выбрал другого специалиста.

Польский футбольный союз на своем официальном сайте объявила о назначении Чеслава Михневича на должность наставника главной сборной.

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Контракт специалиста со сборной Польши рассчитан до конца 2022 года с возможностью продления, сообщает глава Польского футбольного союза Цезары Кулеша в своем твиттере. Таким образом, будущее тренера в команде определят результаты квалификации на ЧМ-2022. В полуфинале плей-офф 24 марта поляки сыграют против России.

Напомним, что одним из претендентов на должность называли Андрея Шевченко, оставшегося без работы после увольнения с Дженоа.

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