"Я чувствую себя прекрасно, рад выигрывать трофеи с клубом. Это счастливый день для всех. Думаю, обновление забрало немного времени, но теперь все сделано, поэтому нам просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше.

Салах неожиданно продлил контракт с Ливерпулем – форварду прочили побег свободным агентом

Я думаю, вы можете видеть, что за последние 5-6 лет команда постоянно шла вверх. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы выиграть четыре, но, к сожалению, в последнюю неделю мы потеряли два трофея.

Думаю, что мы в хорошей позиции, чтобы бороться за все. У нас есть новые контракты. Нам просто нужно продолжать усердно работать, быть положительными и делать все необходимое снова", – цитирует Салаха пресс-служба Ливерпуля.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання