"Я почуваюся чудово, радий вигравати трофеї з клубом. Це щасливий день для всіх. Думаю, оновлення забрало трохи часу, але тепер усе зроблено, тому нам просто потрібно зосередитись на тому, що буде далі.

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Я думаю, ви можете бачити, що за останні 5-6 років команда невпинно йшла вгору. Минулого сезону ми були близькі до того, щоб виграти чотири, але, на жаль, в останній тиждень ми втратили два трофеї.

Гадаю, ми у хорошій позиції, щоб боротися за все. У нас є нові контракти. Нам просто потрібно продовжувати старанно працювати, бути позитивними та робити все необхідне знову", – цитує Салаха прес-служба Ліверпуля.

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