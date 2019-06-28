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"Могли лучше встретить", – чемпион мира U-20 Бескоровайный прокомментировал возвращение с Мундиаля

10:31 96 Читати українською
"Могли лучше встретить", – чемпион мира U-20 Бескоровайный прокомментировал возвращение с Мундиаля
Данила Бескоровайный / ФИФА

Защитник сборной Украины U-20 Даниил Бескоровайный поделился впечатлением от того, как команду встретили после победы на Мундиале.

"Считаю, что встретить можно было и лучше. Приятно, что люди нас встретили в аэропорту. Я вам скажу, что очень атмосферная поддержка была у нас в Польше, где на стадионах было очень много украинцев.

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Под окнами нашего отеля уже в шесть утра собиралось 30 человек и кричали: "Украина! Украина!". Благодаря болельщикам мы достигли такого выдающегося результата", – сказал Бескоровайный football.ua.

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Теги
Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Даниил Бескоровайный Даниил Бескоровайный
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