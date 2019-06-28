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"Могли краще зустріти", – чемпіон світу U-20 Бескоровайний прокоментував повернення з Мундіалю

10:31 280 Читать на русском
"Могли краще зустріти", – чемпіон світу U-20 Бескоровайний прокоментував повернення з Мундіалю
Данило Бескоровайний / ФІФА

Захисник збірної України U-20 Данило Бескоровайний поділився враженням від того, як команду зустріли після перемоги на Мундіалі.

"Вважаю, що зустріти можна було і краще. Приємно, що люди нас зустріли в аеропорту. Я вам скажу, що дуже атмосферна підтримка була у нас в Польщі, де на стадіонах було дуже багато українців.

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Під вікнами нашого готелю вже о шостій ранку збиралося 30 осіб і кричали: "Україна! Україна!". Завдяки вболівальникам ми досягли такого видатного результату", – сказав Бескоровайний football.ua.

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Теги
Збірна України Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Данило Бескоровайний Данило Бескоровайний
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