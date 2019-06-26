"Он не менял носки весь турнир": чемпионы мира-2019 устроили разборки – защитнику Шахтера угрожают устроить "темную"

Игроки Шахтера "побили горшки" после триумфа сбороной Украины U-20 на ЧМ-2019, к счастью, все целы.

Защитник Шахтера и сборной Украины U-20 Ефим Конопля раскрыл секрет фартового ритуала своего одноклубника Валерия Бондаря на ЧМ-2019 в Польше.

"Валера Бондарь в течение всего турнира не стирал носки – на удачу. На все матчи выходил в одних и тех же. К финалу они были уже не в лучшем состоянии. Также не брились – и тренеры, и ребята, у кого бороды растут. Позарастали все", – цитирует Коноплю издание segodnya.

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Стоит отметить, что фарт сработал – "какая разница, как пахнут твои носки, если ты в них поднимаешь над головой кубок чемпионов мира".

Ответ от Бондаря не задержался. Защитник Шахтера сразу перешел на личности и угрозы, надеемся, в шутку.

"Вот Конопля гадина! Он всех слил, да? Рыжему повезло, что команда уже разъехалась, иначе устроили бы ему темную.

Это были не гетры, а именно носки, которые я надевал только на игру перед самым выездом. Поэтому пусть не жужжит, они не сильно воняли", – приводит слова Валерия matchday.

Пусть это будут самые жесткие разборки в лагерях украинских клубов и национальных команд "желто-синих".

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