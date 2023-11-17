– Я хочу поговорить о вашей дружбе с Миколенко. Вы встретились здесь. Как давно ты его видел лично до того, как приехал в сборную?

– Я уже не помню. Где-то полгода, наверное, назад. Да, он – мой хороший друг, поэтому мы с ним часто общаемся. Он классный футболист, и даже могу поблагодарить его за то, что он так хорошо себя проявил в Динамо, уехал в АПЛ в топ-клуб и дал мне маленький шанс себя проявить.

Ловкий Пихаленок и "бильярд" от Назарины: видео голов и обзор матча Лехия – Украина

– Когда он, например, раз забил, второй – ты ему что-то писал?

– Да, он выставляет какую-то историю в Instagram – я ему отвечаю каким-то смайликом или еще чем-то, он мне отвечает. Кстати, когда мне пришел дебютный вызов в сборную, то он поздравил меня, написал: "Поздравляю, ты давно заслужил это".

– От кого первого услышал информацию, что ты вызван?

– От Жоры Бущана. Он мне показал фотографию вызова, которая приходит на клуб, и я ему сказал, что да, это классно, но пока я не увижу официальный список – не поверю. И потом, когда уже был официальный вызов, тогда я уже с чистой душой, можно сказать, обрадовался и уже тогда был уверен, что поеду.

– Как ты считаешь, то, что Миколенко раззабивался – это стечение обстоятельств или какие-то другие причины?

– Не знаю, бывает у футболистов, что когда ты забиваешь один – приходит следующий гол, потому что ты притягиваешь это своим хорошим настроением. Возможно, если бы сейчас не было паузы на сборные – он бы и дальше забивал, кто знает.

– Говорят, что Миколенко входит в топ-5 лучших защитников. Преувеличение?

– Не знаю. Он классный защитник. Прежде всего – он молодой. Ему всего 24, и он играет уже 2 года в АПЛ. Поэтому да, возможно, он входит в топ-5 защитников.

– Конкурировать с таким другом непросто. Но это футбол, шансы бывают, часто надо подстраховать, потому что не знаешь, как вернется.

– У него такой стиль, он очень силен в обороне. Я о себе не могу такого сказать. Я, как мне кажется, более атакующего плана. Бывают разные игры, разные планы на игру, и поэтому, возможно, Сергей Станиславович найдет, как правильно использовать мои качества.

– Ты готов сыграть там, где скажут, в большей степени, конечно, на левом фланге?

– Да, конечно, – сказал Дубинчак в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, решающий поединок за выход на Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

Де Кревсун? Оцінюємо скандальний список Олега Кузнєцова