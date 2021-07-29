Сезон 2021/22 станет для 35-летнего хавбека уже 10-м в составе Реала. В конце мая Лука Модрич подписал новый контракт с мадридцами до 30 июня 2022-го. Несмотря на насыщенный прошлый сезон, хорват находится в прекрасной форме, присоединившись к лагерю команды после Евро-2020 и короткого отпуска.

Реал официально продлил ведущего защитника

Обладатель "Золотого мяча-2018" выложил фото, на котором заметны существенные изменения в телосложении игрока за последние 4 года. Казалось бы, миниатюрный Модрич может похвастаться серьезной мышечной массой. Именно идеальные кондиции полузащитника стали одной из причин решения Реала предложить футболисту новый контракт.

К слову, в сезоне 2020/21 хорватский полузащитник сыграл за "сливочных" 48 матчей во всех турнирах (6 голов, 6 ассистов). Модрич является одним из главных ветеранов Реала, перебравшись в Мадрид в 2012 году из Тоттенхэма.

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