Сезон 2021/22 стане для 35-річного хавбека вже 10-м у складі Реала. Наприкінці травня Лука Модріч підписав новий контракт з мадридцями до 30 червня 2022-го. Попри насичений минулий сезон, хорват перебуває у чудовій формі, приєднавшись до табору команди після Євро-2020 та короткої відпустки.

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Володар "Золотого м'яча-2018" виклав фото, на якому помітні суттєві зміни у тілобудові гравця за останні 4 роки. Здавалося б, мініатюрний Модріч може похизуватися серйозною м'язовою масою. Саме ідеальні кондиції півзахисника стали однією з причин рішення Реала запропонувати футболісту новий контракт.

До слова, в сезоні 2020/21 хорватський півзахисник відіграв за "вершкових" 48 матчів у всіх турнірах (6 голів, 6 асистів). Модріч є одним із головних ветеранів Реала, перебравшись у Мадрид в 2012 році з Тоттенхема.

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