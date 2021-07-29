В это межсезонье мадридский Реал не только прощается с игроками задней линии, но и продолжает сотрудничество с важными исполнителями.

Карвахаль подписал новый контракт со "сливочными", сообщает официальный сайт клуба.

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Обновленное соглашение защитника с мадридцами действует до лета 2025-го. Карвахаль является воспитанником Реала и попал в структуру Королевского клуба в 10-летнем возрасте. Грядущий сезон станет для него 9-м в футболке гранда. Еще одну кампанию испанец провел в Бундеслиге за Байер.

В сезоне 2020/21 Дани Карвахаль провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 ассиста. Львиную часть соревнований он пропустил из-за ряда травм.

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