"Нам грустно, ведь мы надеялись попасть в еще один финал. Этого не произошло, поэтому теперь мы должны поздравить Аргентину.

Я не могу поверить, что за это был назначен пенальти. Фола не было, потому что соперник уже нанес удар и сам не мог избежать столкновения с нашим кипером. Понятно, что это очень изменило игру. Обычно я не говорю об арбитрах, но в этот раз это невозможно. Орсато – один из худших арбитров, которых я знаю, и я говорю не только о сегодняшнем дне. Я встречался с ним раньше и никогда не имел о нем добрых воспоминаний. Он просто катастрофа.

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В общем же хочу поздравить Аргентину, не буду преуменьшать их славу. Они достойны быть в финале. Но первый пенальти не был пенальти, он уничтожил нас. Надеюсь, Месси выиграет этот чемпионат мира. Он лучший игрок в истории, и он этого заслуживает.

Конец моей карьеры в сборной? Не знаю, посмотрим. Сейчас не время говорить об этом. Мы еще должны сразиться за бронзовые медали", – MadridUniversal собрал послематчевые комментарии 37-летнего Модрича.

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