"Нам сумно, адже ми сподівалися потрапити до ще одного фіналу. Цього не сталося, тож тепер ми маємо привітати Аргентину.

Я не можу повірити, що за таке був призначений пенальті. Фолу не було, бо суперник вже завдав удару і сам не міг уникнути зіткнення з нашим кіпером. Зрозуміло, що це дуже змінило гру. Зазвичай я не говорю про арбітрів, але цього разу це неможливо. Орсато – один із найгірших арбітрів, яких я знаю, і я кажу не тільки про сьогоднішній день. Я зустрічався з ним раніше і ніколи не мав про нього добрих спогадів. Він просто катастрофа.

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Загалом хочу привітати Аргентину, не буду применшувати їхньої слави. Вони гідні бути у фіналі. Але перший пенальті не був пенальті, саме він знищив нас. Сподіваюся, Мессі виграє цей чемпіонат світу. Він найкращий гравець в історії, і він цього заслуговує.

Закінчення моєї кар'єри у збірній? Не знаю, подивимося. Нині не час говорити про це. Ми ще повинні поборотися за бронзові медалі", – MadridUniversal зібрав післяматчеві коментарі 37-річного Модріча.

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