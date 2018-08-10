toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ОЛИМПИК - ЛЬВОВ АПЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Модрич не будет идти на конфликт с Реалом

13:49 97 Читати українською
Модрич не будет идти на конфликт с Реалом
Лука Модрич / ФК Реал Мадрид

Полузащитник Реала Лука Модрич не будет конфликтовать с клубом, чтобы тот позволил ему уйти.

Хавбек Реала Лука Модрич может продолжить выступления в составе королевского клуба, сообщает Onda Cero.

Шевченко и Пятов проголосовали за Модрича в номинации The Best

По информации источника, хорват не будет идти на конфликт с руководством и бойкотировать тренировки из-за желания покинуть команду ради Интера, с которым его связывают последние несколько недель.

Напомним, Модрич стал лучшим игроком ЧМ-2018, а сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции со счетом 4:2.

Реал готов предложить Модричу новый контракт

Теги
Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Италии Лука Модрич Лука Модрич Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
31
мин
Олимпик
19:00
Львов
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук