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Реал готов предложить Модричу новый контракт

14:54 88 Читати українською
Реал готов предложить Модричу новый контракт
Лука Модрич / фото: ФК Реал

Мадридский Реал, учитывая интерес Интера к Луке Модричу, готов повысить зарплату футболиста.

Президент "сливочных" Флорентино Перес готов предложить Луке Модричу новый контракт, условия которого не будут уступать тем, которые предлагает Интер, сообщает Marca.

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Ранее утверждалось, что Интер предложил Модричу четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас полузащитник получает 6,5 миллионов евро. Нынешний контракт футболиста действует до лета 2020 года.

Президент Реала ранее заявил, что готов продать одного из лидеров своей команды не дешевле чем за 750 млн евро.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Главное Лука Модрич Лука Модрич Флорентино Перес
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