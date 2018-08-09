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Шевченко и Пятов проголосовали за Модрича в номинации The Best

09:58 69 Читати українською
Шевченко и Пятов проголосовали за Модрича в номинации The Best
Лука Модрич / Фото kabarlar

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и основной голкипер национальной сборной Андрей Пятов назвали свои тройки лучших игроков 2018 года.

Наставник и капитан сборной Украины единогласны относительно лучшего игрока: по их мнению, на главный приз заслуживает капитан сборной Хорватии Лука Модрич. Второе место в рейтинге оба отдали португальском нападающему Криштиану Роналду.

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Выбор Андрея Шевченко:

1. Лука Модрич

2. Криштиану Роналду

3. Гризманн

Выбор Андрея Пятова:

1. Лука Модрич

2. Криштиану Роналду

3. Мохамед Салах

Теги
ФИФА Андрей Шевченко Андрей Шевченко Мир Андрей Пятов Андрей Пятов Лука Модрич Лука Модрич Криштиану Роналду Криштиану Роналду Антуан Гризманн Антуан Гризманн Мохамед Салах Мохамед Салах
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