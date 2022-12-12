"Можно сказать, что у нас есть ДНК Реала, мы ведь всегда боремся до самого конца и никогда не сдаемся.

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Я хочу сыграть еще один полуфинал против большой команды. Против команды, а не против игрока. Конечно, Месси – великий, он их лучший игрок. У нас будет много сложностей в попытках остановить его, но мы подготовлены и собираемся отдать все силы.

Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы добраться до финала. Все смотрят на большие страны, а на маленькие не обращают внимания, но для нас это не проблема. Пока другие фавориты, мы – в тени. Конечно, хотелось бы завершить матч быстрее, не дожидаясь пенальти. Сделаем все возможное, чтобы победить", – цитирует Модрича Football Espana.

Напомним, полуфинальный поединок между сборными Аргентины и Хорватии состоится во вторник, 13 декабря, в 21:00.

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