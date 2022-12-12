"Можна сказати, що у нас є ДНК Реала, адже ми завжди боремося до самого кінця та ніколи не здаємося.

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Я хочу зіграти ще один півфінал проти великої команди. Проти команди, а не проти гравця. Звісно, Мессі – великий, він їхній найкращий гравець. У нас буде багато труднощів у спробах зупинити його, але ми підготовлені та збираємося віддати всі сили.

Сподіваюся, цього буде достатньо, щоб дістатися фіналу. Всі дивляться на великі країни, а на маленькі не звертають уваги, але для нас це не проблема. Поки інші є фаворитами, ми – в тіні. Звичайно, що хотілося б завершити матч швидше, не чекаючи на пенальті. Зробимо все можливе, щоб перемогти", – цитує Модріча Football Espana.

Нагадаємо, півфінальний поєдинок між збірними Аргентини та Хорватії відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00.

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