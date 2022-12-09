"Мы были близки к поражению, когда они забили. Все считали нас мертвыми, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера огромна. Мы свели матч к ничьей и в серии пенальти мы были уверены в себе. Таким образом мы обыграли Японию на предыдущей стадии, поэтому, конечно, у нас была уверенность. Особенно когда начинаешь серию с забитого мяча, а соперник ошибается.

Хорватия – Бразилия – 1:1 (4:2) – видео голов и серии пенальти

Естественно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас. Они не думали, что мы можем пройти так далеко. Важно, что у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью. Такая победа, безусловно, придаст нам еще больше уверенности в том, что нас ждет впереди", – цитирует Модрича ESPN.

Напомним, хорваты спаслись на 117-й минуте, а затем идеально исполнили серию пенальти (4:2) и выбили Бразилию из чемпионата мира.

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