"Это стало бы огромной потерей. Похожей на ту, когда ушел Криштиану. Но вы не можете думать о прошлом. Это футбол. Если это произойдет, то это будет огромной потерей для престижа лиги.

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Но нам нужно двигаться вперед. Другие игроки станут звездами. Когда Роналду ушел, произошло то же самое, жизнь Реала продолжилась без него, и то же самое будет с Барселоной и Ла Лигой без Месси", – цитирует Модрича Goal.

Напомним, в Испании разгорелся настоящий скандал из-за желания 33-летнего аргентинца покинуть каталонский гранд. СМИ называют Манчестер Сити вероятным претендентом на Лионеля.

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