"Це стало б величезною втратою. Схожої на ту, коли пішов Кріштіану. Але ви не можете думати про минуле. Це футбол. Якщо це станеться, то це буде величезною втратою для престижу ліги.

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Але нам потрібно рухатися вперед. Інші гравці стануть зірками. Коли Роналду пішов, сталося те ж саме, життя Реала продовжилося без нього, і те ж саме буде з Барселоною і Ла Лігою без Мессі", – цитує Модріча Goal.

Нагадаємо, в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називають Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля.

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