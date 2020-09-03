Ситуация вокруг потенциального ухода Месси из Барсы уже доходит до абсурда.

Хорхе Месси, отец звездного аргентинца, допускает возможность, что его сын проведет следующий сезон в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

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Ранее Месси-старший категорически уверял, что Лионель покинет Барсу. Изменить свое мнение Хорхе заставили все сложности, которые возникли вокруг досрочного прекращения сотрудничества "блаугранас" с форвардом.

Испанские СМИ предрекают, что ситуация разрешится окончательно уже сегодня. Если Барселона удержит Лионеля, то уже через несколько дней игрок вернется к тренировкам, которые до этого бойкотировал.

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