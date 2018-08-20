Модрич: Это я связался с Интером, а не наоборот

Полузащитник Реала Лука Модрич заявил, что Интер не нарушал правил ФИФА, обсуждая с ним потенциальный трансфер.

Ранее Реал подал в ФИФА жалобу на Интер за переговоры с футболистом, который имеет долгосрочный контракт.

ФИФА обратилась за разъяснением ситуации к самому Модричу, который заявил, что он сам связался с Интером, а не наоборот, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Действующий контракт хорвата с Реалом рассчитан до лета 2022 и включает опцию выкупа за сумму более 700 млн евро. Президент мадридцев Флорентино Перес дал понять, что не намерен расставаться с 32-летним полузащитником, поэтому потенциальному покупателю придется активировать прописанную в соглашении клаусулу.

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