Модріч: Це я зв'язався з Інтером, а не навпаки

Півзахисник Реала Лука Модріч заявив, що Інтер не порушував правил ФІФА, обговорюючи з ним потенційний трансфер.

Раніше Реал подав у ФІФА скаргу на Інтер за переговори з футболістом, який має довгостроковий контракт.

ФІФА звернулася за роз'ясненням ситуації до самого Модріча, який заявив, що він сам зв'язався з Інтером, а не навпаки, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

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Чинний контракт хорвата з Реалом розрахований до літа 2022 року і включає опцію викупу за суму понад 700 млн євро. Президент мадридців Флорентіно Перес дав зрозуміти, що не має наміру розлучатися з 32-річним півзахисником, тому потенційному покупцеві доведеться активувати прописану в угоді клаусулу.

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