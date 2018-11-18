Модест вернулся в Кельн после вояжа в Китай

Антони Модест стал игроком Кельна, который выступает в Бундеслиге 2.

Француз заключил соглашение с немецкой командой до лета 2023, сообщает официальный сайт Кельна. Сейчас команда выступает во второй Бундеслиге.

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Напомним, Модест уже выступал в Кельне в течение 2015-2017 годов, сыграл за клуб 73 игры и забил 45 голов.

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С лета 2017 французский нападающий выступал в Суперлиге Китая за Тяньцзинь Цюаньцзянь, где сыграл 29 матчей и отметился 16 раз.