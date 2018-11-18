Модест повернувся у Кельн після вояжу до Китаю

Антоні Модест став гравцем Кельну, який виступає у Бундеслізі 2.

Француз уклав угоду з німецькою командою до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт Кельна. Наразі команда виступає у другій Бундеслізі.

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Нагадаємо, Модест вже виступав у Кельні протягом 2015-2017 років, зіграв за клуб 73 гри та забив 45 голів.

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З літа 2017 року французький нападник виступав у Суперлізі Китаю за Тяньцзинь Цюаньцзянь, де зіграв 29 матчів та відзначився 16 разів.