Благодаря победе над Волендамом со счётом 2:0 Аякс покинул не только последнее место турнирной таблицы Эредивизи, но и зону вылета.

Чемпионат Нидерландов, 3-й тур

Аякс – Волендам – 2:0

Голы: Бергвейн, 57, Акпом, 89

В перенесённом матче 3-го тура чемпионата Нидерландов Аякс в дебютном матче нового главного тренера Джона ван'т Схипа обыграл Волендам, и эта победа стала для столичной команды первой с августа.

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Последний раз "красно-белые" побеждали 24 августа в матче квалификации к Лиге Европы над Лудогорцем (4:1). С тех пор амстердамцы провели 10 матчей, в которых потерпели семь поражений при трёх ничьих.

Оба мяча в ворота Волендама хозяева забили после перерыва: сначала отличился Стив Бергвейн, а под конец встречи свой дебютный мяч за Аякс забил 28-летний англичанин Чуба Акпом. Он стал лишь вторым англичанином в истории клуба, которому удалось забить за Аякс – первым был Рэй Кларк, который в настоящее время работает главой скаутской службы Блэкберн Роверс. В сезоне 1978/79 Кларк забил за "красно-белых" 26 мячей.

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