"У него все хорошо в Динамо, ему все нравится. Я его точно не предлагал. Многие клубы интересуются, но не было такого, чтобы я его туда предлагал и просил, чтобы его купили или вышли на него. Эта информация не соответствует действительности.

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Я точно туда не предлагал купить. То есть да, многие клубы интересуются им, из той же Турции, но нет такого, что я предлагал и просил его купить", – заверил Шаблий в комментарии FootballHub.

Добавим, что Караваев провел в текущем сезоне 28 матчей, отличился 2 голами и одним ассистом. Контракт защитника с Динамо рассчитан до лета 2023-го, цена за Transfermarkt – 3,5 млн евро. Игрок уже имеет неудачный опыт выступлений в Турции – с января по июнь 2017 года он наиграл всего 6 матчей за Фенербахче и вернулся на родину.

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