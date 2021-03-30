"Уже готовимся к Казахстану. Была теория, разобрали хорошие и плохие моменты предыдущей игры. Хорошие оставили, а плохие забыли. Готовимся к следующему поединку, поскольку он – самый важный. Нужно завершить сбор на мажорной ноте.

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Относительно матча с Финляндией, то нужно до конца играть в свой футбол. Это лишь второй матч отбора. Жаль, что мы потеряли два очка. Но впереди у нас еще поединки, в которых мы должны доказывать свою силу. На каждую игру нужно выходить более сконцентрированными и выкладываться на все сто, чтобы в каждой забирать по три пункта.

Конечно, когда ты делаешь что-то положительное в игре, забиваешь гол или отдаешь результативный пас, это придает тебе больше уверенности, эмоционального всплеска. Ты стараешься больше рисковать, ловишь кураж. Это помогает в дальнейшем. На позиции правого защитника надо больше играть на команду. Но когда я оказываюсь в штрафной зоне, возникают задумки, стараюсь брать игру на себя и бить по воротам", – цитирует Караваева официальный сайт УАФ.

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