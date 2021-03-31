"Багато клубів цікавляться ним": агент Караваєва підтвердив інтерес з Туреччини
Вадим Шаблій не приховує, що захисник Динамо Олександр Караваєв має чималий попит за кордоном.
"У нього все добре у Динамо, йому все подобається. Я його точно не пропонував. Багато клубів цікавляться, але не було такого, щоб я його туди пропонував і просив, щоби його купили чи вийшли на нього. Ця інформація неправдива.
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Я точно туди не пропонував купити. Тобто так, багато клубів цікавляться ним, з тієї ж Туреччини, але немає такого, що я пропонував і просив його купити", – запевнив Шаблій у коментарі FootballHub.
Додамо, що Караваєв провів у поточному сезоні 28 матчів, відзначився 2 голами та одним асистом. Контракт захисника з Динамо розрахований до літа 2023-го, ціна за Transfermarkt – 3,5 млн євро. Гравець вже має невдалий досвід виступів у Туреччині – із січня по червень 2017-го він награв лише 6 матчів за Фенербахче та повернувся на батьківщину.
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