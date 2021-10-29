"Гарик – это капитан (Денис Гармаш, – прим.). Я думаю, он там сразу будет поднимать блиц, а потом сидеть и думать, что же ответить.

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Наверное, капитан наш, Сидор (Сергей Сидорчук, – прим.). Я думаю, Забарный тоже поможет в этой игре. Мне там делать нечего, хотя у меня иногда проскакивают умные мысли. Может я там и стрельнул бы", – сказал Беседин в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Артем восстанавливается после травмы, полученной в сборной Украины на Евро-2020 в матче 1/8 финала против Швеции (2:1). Ориентировочно форвард должен вернутся на поле после зимней паузы.

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