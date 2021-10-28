"С Кривцовым очень неудобно играть. Такой кусючий, все время старается быть на ноге. Плюс опыт, немаловажно. Вот, наверное, в Украине это единственный защитник, с которым мне неудобно играть. А так кто-то сильный, кто-то слабый, кто-то скоростной, кто-то маленький, кто-то высокий

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А что касается лучшего бомбардира... Вот как только я смогу и первый, и второй круг отыграть на поле – тогда поговорим. Я задумывался о том, что, когда у меня закончилась дисквалификация, я полностью сыграл только второй круг. Сейчас я первый круг снова не сыграю, я снова выхожу на второй круг. Восемь-девять забиваю за полкруга, дайте мне полный сезон сыграть, тогда смогу пободатся", – сказал Беседин в комментарии YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

К слову, лучшим результатом Беседина в УПЛ на данный момент является девять забитых мячей в сезоне 2016/17. Пока Артем восстанавливается от травмы, полученной в сборной Украины на Евро-2020 в матче 1/8 финала против Швеции (2:1). Ориентировочно форвард должен вернуться на поле после зимней паузы.

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