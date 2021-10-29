"Гарік – це капітан (Денис Гармаш, – прим.). Я думаю, він там відразу буде піднімати бліц, а потім сидіти і думати, що ж відповісти.

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Напевно, капітан наш, Сидір (Сергій Сидорчук, – прим.). Я думаю, Забарний також допоможе у цій грі. Мені там робити нічого, хоча у мене іноді проскакують розумні думки. Може я там і стрільнув би", – сказав Бесєдін у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, наразі Артем відновлюється від травми, отриманої у збірній України на Євро-2020 у матчі 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Орієнтовно форвард має повернутися на поле після зимової паузи.

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