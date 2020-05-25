Динамо – в топ 5 команд Европы по количеству клубных воспитанников в национальном чемпионате

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал демографический анализ сезона-2019/20 в топ-31 европейских лиг.

CIES на своем сайте представил оригинальное исследование, одним из параметров которого стал процент сыгранного времени клубными воспитанниками в национальном чемпионате (данные на 20 мая 2020 года).

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Первую строчку в этом рейтинге заняла чешская Сигма. За ней расположились словацкая Жилина и венгерский Дебрецен. Киевское Динамо оказалось на четвертом месте – воспитанники киевского клуба в матчах УПЛ провели на поле 52,5% из возможного игрового времени. Замыкает пятерку датский Ольборг.

Среди клубов украинского чемпионата в топ-3 также вошли львовские Карпаты и полтавская Ворскла. Наихудшие показатели у Львова и Десны.

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