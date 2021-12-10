– Очень сонную игру выдала ваша команда. Физически вышли на поле, но психологически уже были на пляже?

– Вам так показалось?

– В первом тайме.

– Я не разделяю ваше мнение, до пенальти мы ни в чем не уступали. Прекрасно знали, какая команда нам противостоит, но эти пенальти, уже ставшие традиционными, а затем удаление определили итог матча. К сожалению, мы не могли на это повлиять чисто физически. Сонные – вряд ли. Так получилось, что два пенальти и удаление сыграли свою роль. Конечно, соперник очень сильный, но до гола мы играли очень неплохо.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 0:3 – видео голов и обзор матча

– Кащук – антигерой матча. Он сфолил на Дубинчаке и привез пенальти. С чем связана столь чрезмерная эмоциональность?

– Открою секрет, но Кащук – один из наших самых мягких игроков. Надо не только у меня спрашивать, но и у других людей – в чем там был пенальти? Мне самому интересно.

– На какую оценку наиграл Мариуполь по итогам календарного года?

– Качество игры, возможно, какое-то определенное и есть, но место, которое мы сейчас занимаем, дает ответ на этот вопрос. Последнее место, поэтому, конечно, негативно, – сказал Иванов в комментарии каналу "Футбол".

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ