СК Днепр-1 не оставил шансов Мариуполю в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор интересных моментов матча Мариуполь – СК Днепр-1 на Футбол 24.

В первом тайме СК Днепр-1 получил двойное преимущество благодаря Кащуку: сначала Алексей сфолил в собственной штрафной, а Довбик реализовал пенальти. Перед перерывом нападающий Мариуполя получил вторую желтую карточку, чем днепряне и воспользовались – Пихалёнок и Билл добили соперника.

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ

Таким образом СК Днепр-1 набрал 40 очков и оторвался от преследователей, закрепившись на 3 месте. Мариуполь с 8 пунктами остался последним в турнирной таблице.