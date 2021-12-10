Мариуполь – СК Днепр-1 – 0:3 – видео голов и обзор матча
10 декабря 19:36 - Читати українською
СК Днепр-1 не оставил шансов Мариуполю в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор интересных моментов матча Мариуполь – СК Днепр-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 35’
Билл 78’
35’ Артем Довбик
78’ Билл
В первом тайме СК Днепр-1 получил двойное преимущество благодаря Кащуку: сначала Алексей сфолил в собственной штрафной, а Довбик реализовал пенальти. Перед перерывом нападающий Мариуполя получил вторую желтую карточку, чем днепряне и воспользовались – Пихалёнок и Билл добили соперника.
СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ
Таким образом СК Днепр-1 набрал 40 очков и оторвался от преследователей, закрепившись на 3 месте. Мариуполь с 8 пунктами остался последним в турнирной таблице.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter