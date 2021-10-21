Форвард Миная Евгений Селезнев признался, кого считает сильнейшим футболистом украинской Премьер-лиги по состоянию на сегодня.

"Наверное, Буяльский. Сильный прогресс, очень сильный. Топ-3? Мне понравился сейчас нападающий Шахтера Траоре. Буяльский. И Забарный – молодец.

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И вообще Динамо... Посмотрел, как Луческу создал эту команду. Она мне вообще по душе. Они все молодые, простые. Не все, конечно, простые", – сказал Селезнев в интервью YouTube-каналу МУХА.

Напомним, Евгений пытается побить бомбардирский рекорд УПЛ, выступая за Минай. В 8-ми проведенных матчах 36-летний футболист результативными действиями пока не отмечался.

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