Форвард Миная Євген Селезньов зізнався, кого вважає найсильнішим футболістом Прем'єр-ліги станом на сьогодні.

"Напевно, Буяльський. Сильний прогрес, дуже сильний. Топ-3? Мені сподобався зараз нападник Шахтаря Траоре. Буяльський. І Забарний – молодець.

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І взагалі Динамо... Подивився, як Луческу створив цю команду. Вона мені взагалі до душі. Вони всі молоді, прості. Не всі, звичайно, прості", – сказав Селезньов в інтерв'ю YouTube-каналу МУХА.

Нагадаємо, Євген намагається побити бомбардирський рекорд УПЛ, виступаючи за Минай. У 8-ми проведених матчах 36-річний футболіст результативними діями поки не відзначався.

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