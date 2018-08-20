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"Мне искренне жаль, что у вас нет такой страшной силиконовой бабы, как я", – жена Морозюка ответила хейтерам

14:06 265 Читати українською
"Мне искренне жаль, что у вас нет такой страшной силиконовой бабы, как я", – жена Морозюка ответила хейтерам
Николай Морозюк и его жена Ирина

Жена полузащитника Динамо Николая Морозюка Ирина остро ответила критикам.

"Время от времени я читаю статьи о себе на различных сайтах, чаще спортивных и соответственно читаю комментарии, где разные люди пишут мнение обо мне, обсуждая внешность, ум и т.д. Вот наконец я все-таки решила об этом написать, поэтому теперь послушайте, что я думаю о вас мои "горе-комментаторы" хейтеры или как там вас еще назвать?

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98% тех, кто комментирует – это люди, мужского пола .. можно было бы написать мужчины, но для меня мужчины – это немного другое понятие, с ними у меня всегда было все хорошо.

Так вот, много печатать не буду, несколько слов: МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ, что у вас нет такой страшной силиконовой бабы, как я, такой тупой хабалки, которая ходит только по салонам красоты, той, которая ничего целыми днями не делает, а только тратит деньги мужа, такой плохой мамы, которой пофиг на своего ребенка, такой с виду шл*хи разфуфироной , такой самой не интересной , стремной и т.д

Потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас , то тогда бы вы были хотя бы почётны звания МУЖЧИНЫ. А пока вы просто люди ,родившиеся с чем то там оттопыривающемся в трусах. А это прискорбно.Всем добра", – написала Ирина Морозюк в Instagram.

Привет всем Время от времени я читаю статьи про себя на разных сайтах , чаще спортивных и соотвественно читаю комментарии ,где различные особи пишут мнение обо мне , обсуждая внешность , ум и т.д. Вот и наконец то ,я все таки решила об этом написать , так что теперь послушайте что я думаю о вас мои «горе-комментаторы » хейтеры или как там вас ещё назвать 98% комментирующих - это люди , мужского пола .. можно было бы написать мужчины , но для меня мужчины - это немного другое понятие ) с ними у меня всегда было все хорошо Так вот) много печатать не буду , несколько слов : МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ , что у вас нету такой страшной силиконовой бабы как я, такой тупой хабалки , ходящей только по салонам красоты , такой которая ничего целыми днями не делает , а только тратит деньги мужа, такой плохой мамы ,которой пофиг на своего ребёнка , такой с виду шлюхи разфуфироной , такой самой не интересной , стремной и т.д , потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас , то тогда бы вы были хотя бы почётны звания МУЖЧИНЫ. А пока вы просто люди ,родившиеся с чем то там оттопыривающемся в трусах А это прискорбно️ Всем добра

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Теги
Жены футболистов Ирина Морозюк
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