"Мне искренне жаль, что у вас нет такой страшной силиконовой бабы, как я", – жена Морозюка ответила хейтерам

Жена полузащитника Динамо Николая Морозюка Ирина остро ответила критикам.

"Время от времени я читаю статьи о себе на различных сайтах, чаще спортивных и соответственно читаю комментарии, где разные люди пишут мнение обо мне, обсуждая внешность, ум и т.д. Вот наконец я все-таки решила об этом написать, поэтому теперь послушайте, что я думаю о вас мои "горе-комментаторы" хейтеры или как там вас еще назвать?

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98% тех, кто комментирует – это люди, мужского пола .. можно было бы написать мужчины, но для меня мужчины – это немного другое понятие, с ними у меня всегда было все хорошо.

Так вот, много печатать не буду, несколько слов: МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ, что у вас нет такой страшной силиконовой бабы, как я, такой тупой хабалки, которая ходит только по салонам красоты, той, которая ничего целыми днями не делает, а только тратит деньги мужа, такой плохой мамы, которой пофиг на своего ребенка, такой с виду шл*хи разфуфироной , такой самой не интересной , стремной и т.д

Потому что если бы такая или на 50% похожая была у вас , то тогда бы вы были хотя бы почётны звания МУЖЧИНЫ. А пока вы просто люди ,родившиеся с чем то там оттопыривающемся в трусах. А это прискорбно.Всем добра", – написала Ирина Морозюк в Instagram.

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