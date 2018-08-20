"Мені щиро жаль, що у вас немає такої страшної силіконової баби, як я", – дружина Морозюка відповіла хейтерам

Дружина півзахисника Динамо Миколи Морозюка Ірина гостро відповіла критикам.

"Час від часу я читаю статті про себе на різних сайтах, зазвичай спортивних і відповідно читаю коментарі, де різні особи пишуть думку про мене, обговорюючи зовнішність, розум і т.д. Ось нарешті я все-таки вирішила про це написати,тому тепер послухайте, що я думаю про вас мої "горе-коментатори" хейтери або як там вас ще назвати?

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98% тих, хто коментує – це люди, чоловічої статі .. можна було б написати чоловіки, але для мене чоловіки – це трохи інше поняття, з ними у мене завжди було все добре.

Так от, багато друкувати не буду, кілька слів: МЕНІ ЩИРО ЖАЛЬ, що у вас немає такої страшної силіконової баби, як я, такої тупої хабалки, яка ходить тільки по салонах краси, тої, яка нічого цілими днями не робить , а тільки витрачає гроші чоловіка, такої поганої мами, якій пофіг на свою дитину, такої на вигляд розмальованої пов*ї , страшної і т.д.

Тому що, якби така або на 50% схожа була у вас, то тоді б ви б мали почесне звання чоловіка. А поки ви просто люди, що народилися з тим, що там стирчить в трусах. А це печально. Всім добра", – написала Ірина Морозюк у Instagram.

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