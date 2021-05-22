"Конечно, я люблю адреналин и давление. Если вы выполняете свою работу хорошо, то получаете удовольствие от процесса, кайфуете от того, как кровь быстрее течет по вашим жилам.

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Я хочу и дальше работать в Ювентусе и творить великие дела. Я сомневаюсь, что руководство примет окончательное решение о моей судьбе после завтрашнего матча. Они посмотрят на весь сезон и тогда что-то решат. Это их право. Я всегда делаю свою работу на 100%, высоко держу голову, мне грех на что-то жаловаться", – цитирует Пирло Football Italia.

К слову, завтра состоится последний тур Серии А, где Ювентус сыграет с Болоньей. Сейчас коллектив Андреа идет пятым, и даже победа не может на 100% гарантировать участие "Старой синьоры" в Лиге чемпионов следующего сезона.

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